Olevano sul Tusciano, crolli e smottamenti: intervento sulla strada di accesso alla Grotta di San Michele

A causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi e delle forti raffiche di vento nuovi crolli e smottamenti si sono registrati lungo la strada di accesso alla Grotta di San Michele (zona già interdetta da ordinanza sindacale), un sito di grande valore storico e culturale per il territorio comunale di Olevano sul Tusciano e non solo.

Situazione monitorata

«Mi sono subito attivato insieme agli uffici competenti per segnalare la situazione alla Protezione Civile e ai Lavori Pubblici della Regione Campania – ha commentato immediatamente il primo cittadino Michele Ciliberti – chiedendo un intervento urgente per garantire la messa in sicurezza della strada e consentirne la riapertura al più presto. La sicurezza di tutti i cittadini è la nostra priorità, e continuerò a monitorare la situazione da vicino, affinché venga risolto quanto prima».

Sul territorio comunale proseguono i pattugliamenti e l’attenzione rimane alta.