Ogliastro Cilento: riscaldamento fuori uso, scuola chiusa e disagi. «Ci aspettiamo azioni immediate»

Riscaldamento assente, scuola media chiusa. Accade ad Ogliastro Cilento dove la scuola media “Visconti” nei giorni scorsi è stata costretta a chiudere nuovamente i battenti a causa dell’assenza di riscaldamento, un problema che si protrae da inizio anno scolastico.

La posizione della minoranza

Michela Cantalupo, consigliere di minoranza del gruppo Ogliastro Futura e genitore di due studenti della scuola, ha espresso la sua preoccupazione e quella delle famiglie: “Al rientro dalle festività natalizie le famiglie erano fiduciose del fatto che tutto si sarebbe risolto, tutti contenti che i nostri figli erano ritornati nei propri banchi, ma appena rientrati i termosifoni sono risultati essere di nuovo freddi”.

“Non si lasciano i bambini per sei ore nel banco a combattere il freddo. Non è la prima volta che devono subire questo disagio. Infatti, questa situazione, va avanti dall’inizio dell’anno scolastico e dal momento che non è l’unica a destare preoccupazione sta turbando la serenità dei genitori. Non è accettabile che i nostri figli debbano rimanere a casa e perdere le lezioni”, precisa l’esponente della minoranza.

Le richieste

La comunità locale chiede all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza per risolvere il problema del riscaldamento e garantire la riapertura della scuola in condizioni ottimali. “Ci aspettiamo azioni concrete e immediate”, ha concluso la consigliera.