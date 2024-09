Ogliastro Cilento, Comune punta a realizzare un polo scolastico

L’amministrazione comunale di Ogliastro Cilento, guidata dal sindaco Michele Apolito, punta alla delocalizzazione della scuola primaria San Leonardo. L’Ente, infatti, ha approvato una variante al progetto finalizzata a razionalizzare gli interventi e a migliorare l’offerta scolastica relativamente ad una serie di interventi già programmati.

Il progetto del comune di Ogliastro Cilento

Nello specifico Ogliastro Cilento è destinatario di risorse Pnrr per la demolizione e ricostruzione della struttura di via delle Ginestre per realizzare un nuovo asilo (1,5 milioni); di 761 mila euro per predisporre nuovi spazi per la mensa dell’IC Visconti; di 1,9 milioni di euro per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza della scuola primaria di via San Leonardo. Alla luce di ciò ha intenzione di delocalizzare gli istituti realizzando un unico polo scolastico con una riduzione dei costi dovuti alla mancata demolizione di vecchie strutture che verrebbero utilizzate per altri scopi.

Inoltre, fanno sapere da palazzo di città, ci sarebbe un beneficio dal punto di vista amministrativo, un risparmio su carburante ed elettricità per il riscaldamento delle aule, ma anche un risparmio sui chilometri percorsi dallo scuolabus. E ancora: la nuova area sarebbe dotata di un ampio parcheggio; avrebbe nelle vicinanze il campo sportivo ed altri requisiti utili.

La location individuata è in località San Rocco, nei pressi del campo sportivo.

Ora l’Ente punta ad acquisire i necessari pareri da parte degli enti competente per avviare l’intervento.