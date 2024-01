Oggi l’anniversario dell’apertura della nuova sede del Liceo Scientifico “Alfonso Gatto”

Il 10 gennaio 2011 rappresenta una pietra miliare nella storia di Agropoli, con la celebrazione dell’anniversario dell’apertura del moderno Liceo Scientifico “Alfonso Gatto”. In quella giornata memorabile, centinaia di studenti salutarono l’ormai datata sede di via Taverne e le due succursali, per fare il loro ingresso in una nuova struttura all’avanguardia ed efficiente.

L’inaugurazione

Sebbene l’inaugurazione ufficiale del nuovo complesso scolastico fosse prevista per la fine di gennaio, con la presenza del presidente della Provincia dell’epoca, Edmondo Cirielli, il 10 gennaio rimane comunque una data storica. Dopo le festività natalizie, studenti, docenti e personale scolastico presero possesso del nuovo edificio, tanto atteso da oltre vent’anni.

In precedenza, l’istituto superiore di Agropoli occupava uno stabile all’angolo tra via Taverne e via Dante Alighieri, ma poiché non era originariamente progettato come scuola, nel corso degli anni divenne inadatto. Fu così necessario aprire prima una succursale in viale Lombardia e successivamente un’altra in via Benedetto Croce.

La storia del liceo

La storia del Liceo Scientifico di Agropoli iniziò nel lontano 1970, come sezione collegata al Liceo Classico, con sedi iniziali sia nell’edificio del Liceo Classico che in zona Marina. Nel 1972, ottenuta l’autonomia, si decise di trasferire la sede in un nuovo luogo, gli appartamenti centrali all’incrocio tra corso Garibaldi, via Mazzini e via Patella.

La vecchia sede del Liceo Scientifico

Solo nel 1973, con l’apertura del nuovo edificio in via Taverne, il Liceo Scientifico trovò una stabile collocazione. I 37 anni trascorsi in quella struttura furono spesso segnati da proteste degli studenti, specialmente negli anni ’90, quando occuparono la scuola e manifestarono per ottenere una struttura più idonea. Nonostante le richieste, la struttura rimase fatiscente e incapace di ospitare la crescente popolazione studentesca, costringendo alla divisione degli studenti in tre sedi: la sede principale e due succursali in via Croce e viale Lombardia.

Il 2007 fu un anno cruciale per il nuovo liceo, con la posa della prima pietra che diede inizio alla costruzione della nuova struttura. Dopo tre anni di lavoro, il sogno di una sede moderna e funzionale finalmente si concretizzò.