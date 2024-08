Oggetto metallico a Casa del Conte, oggi sopralluogo degli artificieri: non si trattava di ordigno bellico

La spiaggia di Casa del Conte, nel comune di Montecorice, torna fruibile. È stata esclusa, infatti, la presenza di un ordigno bellico in prossimità della riva. Questo pomeriggio l’intervento degli artificieri e dei reparti subacquei della Marina Militare.

La scoperta di un oggetto metallico sulla spiaggia di Casa del Conte

L’allarme era scattato lo scorso 10 agosto quando un oggetto metallico era stato segnalato a pochi passi dalla riva. Immediatamente si era provveduto a delimitare l’area, evacuando la spiaggia e limitando l’accessibilità allo specchio acqueo.

Oggi gli esperti, contattati dalla Guardia Costiera di Agropoli, sono giunti sul posto escludendo che l’oggetto in ferro, completamente arrugginito, fosse un ordigno della Seconda Guerra Mondiale, come tanti che si trovano ancora oggi in queste zone; piuttosto si tratterebbe di un ormeggio abusivo o di un affusto di un cannone.

La spiaggia tornerà quindi fruibile dopo alcuni giorni di interdizione.