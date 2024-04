Nuovo polo scolastico a Capaccio Paestum: un progetto per il futuro dell’istruzione

Un nuovo polo scolastico sorgerà a Capaccio Scalo. Il progetto, frutto di un protocollo d’intesa tra la Provincia di Salerno e il Comune di Capaccio Paestum, prevede l’ampliamento del plesso del Liceo Scientifico “G. B. Piranesi” di via Sandro Pertini.

L’obiettivo

L’obiettivo è di unire in un’unica area tutti gli istituti superiori di Capaccio Scalo, attualmente dislocati in diversi edifici, alcuni dei quali non di proprietà pubblica.

I benefici

Razionalizzazione delle risorse: la gestione accentrata degli istituti permetterà un uso più efficiente delle risorse e un risparmio sui costi, come il canone di locazione del plesso di via Magna Graecia.

Migliori servizi per gli studenti: il nuovo Polo Scolastico offrirà spazi moderni e attrezzati, favorendo la collaborazione tra gli istituti e una migliore didattica.

Valorizzazione del territorio: la realizzazione del Polo Scolastico contribuirà allo sviluppo urbanistico di Capaccio Scalo e alla sua crescita come centro di istruzione di eccellenza.

Il progetto

L’ampliamento del Liceo “Piranesi” avverrà nell’area retrostante l’edificio esistente. La nuova struttura ospiterà: