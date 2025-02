Nuovo innesto per la Polisportiva Basket Agropoli

Porte girevoli in casa Polisportiva Basket Agropoli, in settimana la società ha ufficializzato l’addio di William Lybaek per fare posto a Yabre Mizi, cestista classe 03’ che andrà a ricoprire il ruolo di lungo (sotto canestro), zona nella quale i delfini erano un po’ a corto numericamente.

La carriera

Yabre Mizi cestista classe 03’, proviene dal settore giovanile dell’Arzignano, per poi passare da Cassino ad Altamura.Nella stagione corrente il cestista aveva iniziato nel roaster di Caltanissetta, per poi arrivare in questi giorni ad Agropoli.

Le prime dichiarazioni

Nelle sue prima parole rilasciate ha fatto trapelare grande entusiasmo nell’essere arrivato in una piazza storicamente blasonata garantendo il massimo impegno alla squadra per aiutare i compagni in questo finale di stagione.

La prima gara di Mizi

Yabre Mizi sarà già a disposizione di coach Ciociola per la gara di domenica al “Pala Di Concilio” contro la Polisportiva Portici 2000, un impegno delicato per l’Agropoli che avrà a disposizione un’arma in più da qui alla fine della stagione.