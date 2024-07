Nuovo Atto Aziendale: nessun ridimensionamento dell’ospedale di Roccadaspide

Il nuovo atto aziendale dell’ASL Salerno, approvato dalla Regione Campania, non prevede alcun ridimensionamento dell’ospedale di Roccadaspide e tutte le richieste di modifica rispetto alla bozza iniziale, proposte dai sindaci dei comuni del Distretto Sanitario Capaccio-Roccadaspide, sono state accolte.

Nessuna variazione, dunque, neanche rispetto al reparto di Cardiologia, reparto d’eccellenza del nosocomio della Valle del Calore.

Soddisfazione da parte del Comitato dei Sindaci che, nei mesi scorsi, aveva proposto le modifiche alla bozza dell’Atto Aziendale utili a far sì che l’ospedale di Roccadaspide restasse il presidio di riferimento dei 56.000 abitanti della Valle del Calore, troppo distanti da altre strutture sanitarie.

“Con immensa soddisfazione accolgo la notizia del Nuovo Atto Aziendale che tiene conto delle esigenze dei cittadini di un territorio vastissimo, esigenze più volte palesate dai sindaci. Ringrazio il direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, per aver dimostrato grande attenzione verso queste nostre aree interne e posso annunciare che presto avremo la disponibilità di personale oss e infiermieristico e potranno iniziare ad essere erogati anche i servizi dell’ospedale di Comunità. Entro poco tempo,, inoltre, sarà indetta la gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della RSA con ben 40 posti letto. Restiamo attenti e vigili per garantire il diritto alla salute ai cittadini” ha affermato Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide e presidente dell’associazione “Aree Interne del Cilento”.