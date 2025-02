Nuovo asilo ad Agropoli, martedì la posa della prima pietra

Si terrà martedì 11 febbraio alle ore 11.00 la posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo asilo nido in Piazza Mediterraneo. E’ finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo di 864.000 euro. Sorgerà nelle adiacenze dei locali che ospitano la scuola “Mozzillo”.

La nuova struttura

Il nuovo asilo nido, con una superficie di 420 mq, sarà in grado di accogliere tre sezioni per un totale di 36 bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi (lattanti, semidivezzi e divezzi). L’edificio, disposto su un solo piano, includerà anche uno spazio interno comune a tutti i bambini, sul quale si affacceranno gli spazi didattici e gli ambienti funzionali allo svolgimento delle attività (segreteria, servizi igienici, aule per il riposo, cucina, ecc),oltre ad uno spazio esterno, immerso nel verde, dedicato al gioco e alle attività all’aria aperta.

Questo il commento del sindaco Roberto Mutalipassi: «Con la realizzazione del nuovo asilo nido in Piazza Mediterraneo si amplia l’offerta di servizi socio – educativi nella nostra città. La nuova struttura, che sarà pronta nel giro di circa un anno, va ad arricchire la dotazione di infrastrutture pubbliche in un’area centrale che è stata interessata negli anni da un radicale cambiamento, ancora in atto, con una importante rigenerazione urbana».

Le parole degli assessori

«Un’Amministrazione vicina alle famiglie – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili, famiglia e infanzia Elvira Serra – crea le condizioni per migliorare la vivibilità in città partendo dai servizi dedicati ai più piccoli. Ad Agropoli è attivo ormai da anni un servizio micronido (operativo oggi in tre diversi sedi), che funziona ed è molto apprezzato dalle famiglie, dedicato all’accoglienza e alla cura del bambino rispondendo alle sue esigenze primarie. Questi saranno poi riuniti nelle strutture dedicate: quella che nascerà in Piazza Mediterraneo e quella in corso di costruzione in via del Piaggese».

Queste le parole dell’assessore al PNRR Emidio Cianciola«L’area compresa tra via Taverne e via De Gasperi, già sede di svariate strutture dedicate allo sport, alla cultura e al gioco, viene valorizzata ulteriormente grazie alla nascita di un nuovo asilo nido. Un servizio molto richiesto che viene realizzato grazie a fondi PNRR. E questo avviene a distanza di circa un anno dalla posa della prima pietra, nella stessa zona, della Palazzina polifunzionale finanziata sempre con i medesimi fondi, che unavolta conclusa ospiterà uffici pubblici e associazioni. Segno tangibile dell’impegno costante rivolto all’incremento dei servizi».