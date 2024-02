Agropoli: appuntamento con le “Domeniche della salute”, una giornata di visite diabetologiche gratuite

Tornano, ad Agropoli, le domeniche della salute, giornata promossa dal Rotary Club Paestum Centenario. L’appuntamento è fissato per domenica 25 febbraio. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con AVIS e il Comune di Agropoli, si svolgerà presso la sede dell’Avis Comunale in Via Cannetiello, 26, dalle 9.30 alle 13.00.

L’iniziativa

La giornata sarà dedicata a visite diabetologiche a cura della Dott.ssa Mariapia Scioti. Questa è un’opportunità imperdibile per accedere a una consulenza specialistica senza alcun costo e prendersi cura della propria salute.

Le info utili

Per partecipare, è necessario prenotare la propria visita chiamando il numero 0974271750, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. La prenotazione è obbligatoria per garantire un servizio efficiente e rispondere alle esigenze di tutti.

L’importanza della visita

La visita diabetologica è l’esame specialistico attraverso cui viene verificata l’eventuale esistenza del diabete mellito, patologia che prevede un livello di glucosio elevato nel sangue (iperglicemia). Questa situazione clinica, assai diffusa, trae origine da difetti della secrezione e/o dell’attività dell’insulina.

La prevenzione

Le domeniche della prevenzione sono un’iniziativa messa in atto dal Rotary Club Paestum Centenario per diffondere l’importanza della prevenzione come strumento fondamentale nella diagnosi precoce di malattie. Questa serie di appuntamenti mensili vede la partecipazione di medici specialisti pronti a offrire screening gratuiti e fornire consigli utili sulle patologie maggiormente diffuse.

La sinergia tra Rotary, AVIS e il Comune di Agropoli testimonia l’importanza dell’unione di forze per promuovere la salute e il benessere della comunità. Grazie a queste iniziative, diventa possibile accedere a servizi sanitari di qualità e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione.