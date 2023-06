Nuovi vigili del fuoco volontari: questa mattina un incontro a Roscigno

A Roscigno, è iniziata la formazione di nuovi vigili del fuoco volontari. Questa mattina, nella sala adunanze del Comune, si è tenuto un incontro con coloro che hanno manifestato la propria disponibilità a seguire il corso per diventare vigili del fuoco volontari.

Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa e ha ringraziato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Salerno per la disponibilità offerta. Questa opportunità permetterà ai giovani del territorio di diventare protagonisti attivi nella tutela e nella sicurezza della comunità locale.

Il sindaco ha espresso la speranza che, in futuro, ci sia la possibilità di stabilizzare i volontari o di offrire loro un canale preferenziale nei futuri concorsi indetti dal corpo dei vigili del fuoco. Attualmente, oltre una trentina di persone si sono iscritte al corso, dimostrando così un forte interesse nell’assumere questo ruolo di responsabilità.

L’importanza della formazione per giovani volontari

Durante la formazione, i nuovi vigili del fuoco volontari collaboreranno a turno con i vigili del fuoco professionisti e formeranno squadre miste per garantire la presenza costante sul territorio di Roscigno. Questo sarà di particolare importanza in un’area in cui le emergenze non mancano e dove è necessario garantire un intervento tempestivo in caso di incendi o altre situazioni di pericolo.

Un nuovo presidio

Oltre alla formazione dei nuovi vigili del fuoco volontari, il sindaco Palmieri ha annunciato che si sta lavorando per la costruzione di un nuovo presidio dei Vigili del Fuoco nel comune. Questa nuova struttura, prevista per entrare in funzione a partire dal 1° gennaio 2025, sarà realizzata grazie al finanziamento del Ministero della Coesione Territoriale e alla disponibilità del direttore generale della BCC Monte Pruno, Michele Albanese.

Il nuovo presidio contribuirà a potenziare l’attività dei vigili del fuoco sul territorio di Roscigno, consentendo loro di rispondere in maniera ancora più efficiente e tempestiva alle esigenze della comunità.

Le finalità

Questa iniziativa di formazione dei vigili del fuoco volontari e la progettazione di una nuova struttura rappresentano importanti passi avanti nella promozione della sicurezza e nella protezione civile a Roscigno. Grazie all’impegno dei volontari e al potenziamento delle risorse a disposizione, il comune sarà in grado di affrontare le sfide emergenti e garantire la salvaguardia dei cittadini e del territorio.