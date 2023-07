Nuovi progressi ecologici a Sapri: IsolEco automatizzate in porto e finanziamenti per la raccolta differenziata

Sono iniziati nella mattinata di ieri i lavori di posizionamento delle isole ecologiche automatizzate lungo la struttura portuale di Sapri. Un lavoro preceduto dalla disinfezione straordinaria dell’area portuale destinata alla flotta dei pescherecci, presenti in gran numero nel porto. I due impianti posizionati lungo la banchina del porto sono stari finanziati dal PO FEAMP Campania 2014/2020 per un importo di circa 91mila euro. Gli impianti, a completo servizio dei oescatori e dei diportisti, saranno arrivi e funzionanti già in settimana.

Le altre novità in tema di rifiuti a Sapri

E sempre in materia di rifiuti un’altra importante notizia ha riguardato la Baia di Sapri. Con decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica firmato lo scorso 14 luglio a valere sui fondi PNRR il Comune ha ricevuto un contributo di 888.591,59 euro sul progetto presentato per l’automazione ed efficientamento del servizio di raccolta differenziata.

Le parole del sindaco

Tanta la soddisfazione del Sindaco Antonio Gentile “C’è sempre tanto da fare – ha,commentato il primo cittadino – e senza fermarci mai continuiamo a lavorare in modo serio per la nostra Sapri”.