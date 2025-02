Nuovi ospedali in Campania, FdI Cilento: “E Agropoli?”

Giovedì scorso, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha inaugurato il cantiere del nuovo ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno e ha annunciato l’apertura di dieci nuovi ospedali.

Le critiche di Fratelli d’Italia

“È tutto bellissimo – le parole del coordinamento Cilento Nord di Fratelli d’Italia nella persona di Modesto Del Mastro – ma il caro presidente, ormai vicino al pensionamento, dimentica le tante promesse negli ultimi anni. Noi, però, non abbiamo come lui la memoria corta e ricordiamo benissimo i tagli di nastro all’ospedale di Agropoli, le inaugurazioni, la passeggiate elettorali. Ricordiamo il suo amico sindaco, oggi ai domiciliari, che gli faceva da scorta con tanto di fascia. Ed oggi, invece, l’ospedale di Agropoli non viene nemmeno menzionato”.

“Si sente aria di campagna elettorale e De Luca inizia ad inaugurare ospedale, case di comunità botteghe, ambulatori. Manca solo qualche studio veterinario e poi siamo al completo. Lascia indietro, però, il Cilento, quello stesso territorio che nei giorni scorsi è stato al centro della sua agenda e di quella degli figlio Piero quando c’era da votare la Comunità del Parco”.

“Per la sanità, per la salute dei cilentani, per la loro vita non c’è invece tempo e tutto quanto detto negli anni scorsi viene cancellato. È ora di dire basta a tutto ciò, il territorio deve ribellarsi a questo sistema di potere alimentato da chi per anni ha amministrato e non ha portato alcun risultato. Ancora una volta – conclude Del Mastro – De Luca ha dato dimostrazione di ciò che è stata la politica in Campania negli ultimi dieci anni. Adesso, però, è arrivato il momento di scrivere la parola fine”.