Nuovi orari per la Biblioteca Provinciale di Salerno: più tempo per la cultura

Una buona notizia per tutti gli amanti dei libri e gli studenti salernitani: la Biblioteca Provinciale di Salerno amplia i propri orari di apertura. A partire dal prossimo 14 ottobre, sarà possibile accedere alla biblioteca dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, godendo di più tempo per la consultazione dei volumi, lo studio e la partecipazione a eventi culturali.

Le novità

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato“, dichiara il consigliere provinciale delegato alla cultura, Francesco Morra. “La Biblioteca Provinciale di Salerno, istituita nel 1843, è un patrimonio inestimabile per la nostra provincia, con un fondo librario di oltre 300.000 volumi, tra cui preziose pergamene, manoscritti e incunaboli. Ampliando gli orari di apertura, vogliamo renderla ancora più accessibile a tutti, offrendo un servizio sempre più completo e rispondente alle esigenze dei cittadini”.

La decisione di prolungare l’orario di apertura è stata presa in considerazione delle numerose richieste provenienti soprattutto dagli studenti, che spesso trovano nella biblioteca un luogo tranquillo e ben attrezzato per lo studio. “Le nostre sale sono sempre molto frequentate dai giovani – continua Morra – e siamo felici di poter offrire loro la possibilità di usufruire dei nostri servizi anche nelle ore serali”.

Biblioteca provinciale di Salerno, i servizi

Ma l’ampliamento degli orari non è l’unica novità. La Biblioteca Provinciale di Salerno si conferma un punto di riferimento culturale per la città, offrendo una vasta gamma di servizi, tra cui il prestito librario, la consultazione dei volumi in loco, informazioni bibliografiche, riproduzione di documenti e articoli e possibilità di utilizzare sale studio.