Nuovi investimenti per la sanità nel sud della provincia di Salerno

L’Azienda sanitaria locale (ASL) del sud della provincia di Salerno ha avviato due importanti progetti che mirano a migliorare l’offerta sanitaria nei comuni di Buccino e Vallo della Lucania.

A Buccino è in dirittura d’arrivo la realizzazione di un ospedale di comunità, una struttura fondamentale per garantire assistenza sanitaria ai cittadini e alleggerire il carico sui pronto soccorso degli ospedali più grandi. L’ASL ha già ottenuto in comodato d’uso gratuito i locali necessari e sta procedendo con le ultime fasi progettuali prima di avviare i lavori.

Vallo della Lucania: nuovo Distretto sanitario

Parallelamente, l’ASL ha pubblicato il bando di gara per la costruzione della nuova sede del Distretto sanitario di Vallo della Lucania. Questo progetto, del valore di oltre 5 milioni di euro, prevede la realizzazione di una struttura moderna e funzionale che offrirà una vasta gamma di servizi sanitari alla popolazione.

Obiettivo: migliorare l’assistenza sanitaria territoriale

Entrambi i progetti rientrano nell’ambito di un piano più ampio finalizzato a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale e a garantire una maggiore equità nell’accesso alle cure. L’ospedale di comunità di Buccino e il nuovo Distretto sanitario di Vallo della Lucania rappresentano un investimento importante per il futuro della salute dei cittadini del sud della provincia di Salerno.

Per garantire la trasparenza e l’efficienza delle procedure, l’ASL ha previsto criteri rigorosi per l’assegnazione dei lavori. In particolare, è stata introdotta una clausola che prevede l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, al fine di evitare il rischio di lavori di scarsa qualità.