Asl Salerno: apre il canile sanitario alla presenza del Presidente De Luca, ecco dove

Venerdì 27 di cembre 2024, alle ore 09.30, a Mercato San Severino in via Lavinaio 5 – Frazione Torello, si terrà l’inaugurazione del Canile Sanitario, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del Sindaco di Mercato Sanseverino Antonio Somma, dell’Amministrazione Comunale e dei Vertici Aziendali dell’Asl Salerno.

Ecco la struttura

La nuova struttura sarà a gestione esclusiva della ASL, che si avvarrà di una ditta convenzionata per il mantenimento dei cani custoditi.Il Canile Sanitario potrà contenere 30/40 cani (a seconda della taglia e dell’aggressività); in essa i cani verranno identificati mediante applicazione del microchip, sterilizzati e poi restituiti ai Comuni presso i quali sono stati recuperati.

Le finalità

Essi saranno, a loro volta, destinati ai canili convenzionati con i Comuni, oppure affidati a chi ne fa richiesta, o reimmessi sul territorio (solo se sussistono le condizioni). La degenza post operatoria sarà al massimo di 5 giorni, dopodiché i cani saranno dimessi per consentire un rapido turn over; stessa tempistica anche per i cani feriti destinati al Primo soccorso. Per il secondo soccorso verranno invece trasferiti al “Frullone” di Napoli.