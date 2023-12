Nuove verifiche sulla Cilentana. Anas: ecco cosa è stato riscontrato

Sono in corso, sul viadotto ‘Acquarulo’ della strada statale 18/VAR “Cilentana”, ulteriori verifiche tecniche da parte del personale di Anas e della Società di Ingegneria specializzata incaricata, anche mediante l’ausilio della piattaforma bybridge.

I controlli

Nella giornata di ieri, infatti, durante le consuete attività di sorveglianza eseguite dal personale di Anas, era stata riscontrata un’anomalia in corrispondenza di un giunto di dilatazione del viadotto, situato nel territorio comunale di Ceraso che ha reso necessaria la chiusura della tratta stradale compresa tra lo svincolo di Vallo della Lucania (km 136,100) e quello di Massicelle (km 150,000).

Gli approfondimenti eseguiti oggi

Gli approfondimenti odierni hanno evidenziato una lesione localizzata in corrispondenza del pulvino della pila 5; tale lesione necessita dell’esecuzione di un intervento di ripristino, per il quale – già mediante le attuali attività di approfondimento – si stanno eseguendo rilievi propedeutici all’avvio della progettazione, che comprenderà altresì la definizione di un’idonea cantierizzazione, anche in ragione dell’ubicazione dell’opera (viadotto di sette campate, oltre 50 metri di altezza dal piano campagna, area di alta collina a circa 400 metri sul livello del mare, etc.).

La conclusione di tale progettazione consentirà la definizione del cronoprogramma e dei relativi tempi di intervento.

Attualmente la circolazione è deviata, con indicazioni in loco, lungo la strada regionale – ex SS18; il traffico locale è consentito per Ceraso, Futani e Cuccaro.