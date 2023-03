Nuove regole per la sicurezza stradale: arriva la patente europea digitale

Regole e restrizioni valide per tutto il territorio Ue, l’Europa introduce la patente digitale con validità internazionale. La commissione europea è a lavoro su un pacchetto di norme che riguardano i trasporti e la sicurezza stradale e in esse è stata inserita anche una proposta di legge relativa alla digitalizzazione della licenza per guidare. Il documento, la cui copia si potrà avere a portata di smartphone, ha una validità eguale in Unione europea, contemplando gli stessi regolamenti a livello di guida e sicurezza sulle strade.

Come funziona?

Ad essere digitalizzate non saranno soltanto le patenti ma anche tutte le procedure che le riguardano quali: il rinnovo, il rilascio, gli aggiornamenti o il cambio. Il cambiamento avverrà in maniera graduale ma è possibile, per gli automobilisti, detenere in ogni caso entrambe le copie. L’idea è di semplificare le norme a livello europeo rendendo le restrizioni applicate alla patente del singolo valide in ogni Paese, per ottenere una più rapida sostituzione della propria patente nazionale con quella europea. Alla coordinazione del rilascio del documento si accompagna, per gli Stati membri, un’eguaglianza delle norme sulla sicurezza stradale che mirano a mantenere un certo standard.

Ecco cosa cambia per i nuovi patentati

A livello pratico sarà possibile, già all’età di 17 anni, quindi per i nuovi patentati, far pratica di guida su automobili o camion con la presenza di un accompagnatore. A seguito della pratica si potrà guidare da subito da soli al compimento dei 18 anni. Non mancherà tuttavia il periodo di formazione che rivolgerà grande attenzione alla sicurezza dei pedoni, dei ciclisti, degli scooter. Verrà omologato anche il regolamento per la sospensione delle patenti, per far sì che la sua efficacia sia maggiore. Infine, saranno applicate nuove norme relativamente ad azioni che si compiono alla guida quali: sorpasso pericoloso, sorpasso su linee continue o guida contromano, spesso causa di gravi incidenti stradali. L’obiettivo unificante dell’Ue avrà validità transfrontaliera per contrastare gli illeciti.