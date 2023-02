Nuove opere pubbliche sul territorio di Rofrano: presto lavori per campo sportivo, e scuola

«Domani mercoledì 8 febbraio, verrà stipulato il contratto di appalto per i lavori di sistemazione del terreno di gioco e spogliatoi del campo sportivo E. Cetrangolo ed il 14 febbraio verranno consegnate di fatto le aree di cantiere per l’inizio dei lavori».

Il nuovo impianto sportivo

È l’amministrazione comunale di Rofrano ad annunciare l’avvio dei lavori a conclusione di un iter che si era definitivamente concretizzato due anni e mezzo fa quando il sindaco Nicola Cammarano annunciò essere pronto a dare alla comunità il «suo San Siro». Un paragone forse azzardato ma per una comunità che è stata sempre appassionata di calcio avere uno stadio rimesso a nuovo, moderno e funzionale, non è da poco.

I lavori

Ma questa non è l’unica novità per la comunità di Rofrano: «Questa settimana metteremo a gara i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia in via Ronsini, finanziati per 921 mila euro, entro la fine di questo mese verranno messi a gara i lavori per il rifacimento delle tribune del campo sportivo, finanziati per circa 330 mila euro. Entrambi i lavori sono finanziati con fondi del PNRR», fanno sapere da palazzo di città.

«Per la prossima primavera andranno a gara i lavori di sistemazione idraulica di vallone Carcillo, finanziati dalla Regione Campania per 410 mila euro», concludono dal comune.