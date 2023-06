Nuova sede del Comando Compagnia Carabinieri e Commissariato di Polizia: iter alle battute finali

Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha dato l’assenso al progetto per la realizzazione della nuova sede del Comando Compagnia ad Agropoli. La decisione è stata presa per sostituire l’attuale sede di via Angrisani, che non è più idonea a causa dei suoi spazi ridotti e locali datati. La nuova location sarà situata nei pressi del presidio ospedaliero e occupa un terreno di circa 4.000 metri quadrati.

Una caserma moderna e funzionale

La nuova sede sarà sviluppata su due piani e comprenderà una struttura operativa e alloggi per i militari. Il progetto esecutivo, una volta approvato, permetterà di procedere con l’indizione della gara d’appalto per la sua realizzazione. Si prevede di mettere la prima pietra a breve, una volta completate tutte le procedure.

Potenziamento del personale e maggiore sicurezza per la città

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha espresso soddisfazione per l’approvazione del progetto, sottolineando l’importanza di questa nuova sede per la sicurezza e la tranquillità della città. Oltre alla nuova caserma dell’Arma dei Carabinieri, è prevista anche l’approvazione dell’esecutivo per il Commissariato di Polizia di Stato, che darà il via alla successiva gara d’appalto. Entrambi gli interventi sono finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti, assicurando i fondi necessari per la loro realizzazione.

Un passo avanti per la sicurezza di Agropoli

La realizzazione della nuova sede del Comando Compagnia dell’Arma dei Carabinieri ad Agropoli rappresenta un importante passo avanti per garantire una maggiore sicurezza alla città. Con spazi più ampi e una struttura moderna, si auspica un potenziamento del personale in servizio, consentendo una migliore risposta alle esigenze della comunità. Allo stesso tempo, l’approvazione dell’esecutivo per il Commissariato di Polizia di Stato contribuirà a consolidare la presenza delle forze dell’ordine nel territorio, assicurando un presidio stabile per la tutela dei cittadini.