Nuova scuola per l’infanzia a Gromola: c’è il bando di gara

Si conclude l’iter per la delocalizzazione della scuola dell’infanzia di via Precuiali. È stato pubblicato il bando di gara per i lavori. Nei mesi scorsi, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, aveva immaginato di utilizzare fondi Pnrr per una spesa di 2,4 milioni di euro per realizzare una scuola dell’infanzia in località Gromola, delocalizzando così quella dell’infanzia di Precuiali, per rischio idrogeologico.

Delocalizzazione scuola a Precuiali: l’iniziativa

Ora l’Ente ha pubblicato il bando. L’area idonea per la delocalizzazione della scuola è stata individuata tra via Gromola Varolato e via Campitello, in prossimità delle scuole e di servizi pubblici.

Le parole del sindaco

“Con la pubblicazione del bando di gara per la delocalizzazione della scuola per l’infanzia di Precuiali facciamo un decisivo passo in avanti per offrire alle famiglie e ai bambini della nostra Città una nuova scuola – le parole di Alfieri – Il nuovo edificio scolastico, moderno, ecosostenibile, funzionale, sicuro, privo di qualsiasi barriera architettonica, sorgerà a Gromola”.

“L’intervento, il cui importo complessivo è di 2 milioni e mezzo di euro da realizzare con fondi del PNRR, dimostra anche la capacità dell’amministrazione di Capaccio Paestum e dei nostri uffici di saper cogliere le opportunità che ci vengono offerte dall’Unione Europea”, ha concluso Alfieri.