Nuova scuola dell’Infanzia in loc. Pantana, al via il trasloco

Prenderà il via domani, lunedì 30 ottobre, il trasloco della Scuola Materna di Pantana , a cui seguirà la sua demolizione e ricostruzione, per dare vita al grande “Polo Scolastico dell’Infanzia Margaret Keys “. Ad annunciarlo il primo cittadino di Castelnuovo Cilento Eros La Maida.

L’opera intitolata a Margaret Keys

Scomparsa nel 2006 ha avuto un ruolo fondamentale nella vita di Ancel Keys. Biologa e studiosa insieme al marito è stata coinvolta nello studio della Dieta Mediterranea, confermando un ruolo di primo piano.

In passato anche il comune di Pollica scelse di intitolargli una via per omaggiare questa importante figura. Ora Castelnuovo Cilento ha scelto di dare il suo nome al polo dell’infanzia che sarà realizzato in località Pantana. Una scuola moderna, funzionale e con tutti i confort per i giovani studenti.

Il progetto

Il progetto di riqualificazione della Scuola dell’Infanzia di Pantana, era stato presentato alla comunità lo scorso luglio presso l’Istituto Ancel Keys di Castelnuovo Cilento. Nascerà infatti il Polo dell’Infanzia “Margaret Keys”. Le opere prevedono la sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione dell’edificio. A breve l’inizio dei lavori.