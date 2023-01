Nuova scuola ad Aquara: c’è la data per la riapertura

Quasi pronta la nuova scuola di Aquara. Gli alunni inizieranno a frequentare il nuovo plesso di via Kennedy da lunedì, 30 gennaio.

Per il trasferimento degli arredi e dei supporti utili alle attività didattiche dalla scuola provvisoria alla nuova, domani le lezioni saranno sospese.

L’inaugurazione della nuova scuola

Lunedì tutti gli alunni entreranno nella nuova scuola accolti dagli amministratori e dalla dirigente scolastica.

Nei prossimi giorni sarà organizzata, invece, l’inaugurazione dell’edificio e per l’occasione saranno invitati i genitori degli alunni, il Provveditore agli Studi di Salerno, Mimì Minella, il referente della ditta esecutrice dei lavori, i tecnici che hanno lavorato al progetto e il personale scolastico.

L’altro edificio scolastico

Due anni fa ad Aquara venne consegnata anche un’altra scuola, la prima realizzata secondo le norme di prevenzione da COVID-19 emanate dalla C.T.S. in Campania.

Si trattava del plesso scolastico “Giovanni XXIII” in via J. Kennedy, interessato da lavori straordinari di ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

L’istituto è caratterizzato da moderni impianti di climatizzazione che garantiscono una ottimale areazione e ricambio dell’aria in tutti gli ambienti; locali ampi favoriscono il distanziamento senza problematiche, l’isolamento fonoassorbente assicura una ottimale acustica durante le lezioni, e sono stati eliminati tutti quegli elementi fisici e strutturali ritenuti “a rischio contagio” dal C.T.S.