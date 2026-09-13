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Nuova scuola a Orria: pronto il progetto da 1,7 milioni di euro

Orria candida alla misura "Scuola Viva in Cantiere" la demolizione e ricostruzione della scuola elementare. Progetto da 1,7 milioni per un polo moderno e sicuro.

Di: Antonio Pagano
Orria Municipio

Il Comune di Orria, guidato dal sindaco Agostino Astore, ha formalizzato la propria adesione alla seconda fase del programma regionale di edilizia scolastica “Scuola Viva in Cantiere”.

L’iniziativa della Regione Campania è finalizzata al finanziamento di interventi per la messa a norma, l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e la sicurezza complessiva degli edifici scolastici del territorio.

Demolizione e ricostruzione della scuola elementare del capoluogo

Nello specifico, l’Ente intende candidare a finanziamento la riqualificazione e la messa in sicurezza del plesso situato in via Stella, nel capoluogo cittadino.

A questo scopo, la Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). L’intervento prevede la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio della scuola primaria, con adeguamento sismico, efficientamento energetico e creazione di nuovi spazi didattici. L’importo complessivo dell’opera è stimato in 1.738.000,00 euro.

Un’opera moderna a servizio della comunità di Orria

L’approvazione del documento progettuale costituisce il passaggio fondamentale per consentire all’amministrazione comunale di partecipare ufficialmente al bando regionale. L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione Astore è dotare il territorio di un polo scolastico moderno, sicuro e all’avanguardia a servizio dei giovani e delle famiglie della comunità di Orria.

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