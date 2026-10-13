Nuova legge elettorale: Federico Conte (CIM) allarma sulla rappresentanza degli italiani all’estero

La recente approvazione definitiva della nuova legge elettorale introduce profonde modifiche al sistema di voto per le comunità italiane residenti all’estero. La riforma ha ridisegnato il quadro istituzionale con la riduzione delle ripartizioni geografiche per l’elezione della Camera dei Deputati e la creazione di un’unica circoscrizione mondiale per la Camera del Senato. Questa trasformazione pone nuove sfide per la tutela dei diritti politici di un bacino elettorale sempre più consistente e strategicamente fondamentale per il Paese.

I rischi per le comunità locali e i 7 milioni di connazionali

La riorganizzazione dei collegi e delle circoscrizioni estere solleva forti dubbi circa la capacità del nuovo sistema di garantire un’adeguata vicinanza tra gli eletti e le singole realtà territoriali. La frammentazione o l’eccessivo accorpamento di contesti socio-culturali differenti rischia di penalizzare la specificità delle diverse presenze italiane nei vari continenti.

Sulla questione è intervenuto l’on. Federico Conte, presidente della Confederazione degli Italiani nel Mondo (CIM), esprimendo forte preoccupazione per le conseguenze dell’impianto normativo:

“A distanza di alcuni giorni dall’approvazione definitiva del nuovo sistema elettorale, è evidente l’arretramento rispetto al principio della rappresentanza territoriale, perché la nuova legge rischia di comprimere le specificità di comunità profondamente diverse per storia, dimensioni, condizioni sociali e rapporto con il nostro Paese. Parliamo di quasi sette milioni di cittadini italiani residenti all’estero, inseriti in una realtà ancora più ampia di circa ottanta milioni di italodiscendenti, quelli che definiamo italiani globali. Un patrimonio umano, culturale, economico e relazionale che costituisce una delle più importanti risorse dell’Italia nel mondo.”

Un valore democratico oltre le appartenenze politiche

La tutela della rappresentanza parlamentare per chi vive fuori dai confini nazionali non rappresenta unicamente una dinamica elettorale, ma una questione istituzionale di fondamentale rilevanza per la coesione democratica. La riduzione della rappresentanza territoriale rischia infatti di allontanare i connazionali dalle dinamiche legislative italiane.

A questo proposito, l’on. Federico Conte sottolinea la necessità di un dialogo istituzionale più inclusivo:

“La questione, dunque, va ben oltre gli equilibri parlamentari o le appartenenze politiche. Riguarda il significato stesso della rappresentanza democratica e la capacità delle istituzioni di garantire un collegamento effettivo con cittadini che, pur vivendo lontano dai confini nazionali, continuano a essere parte integrante della nostra comunità. Come Confederazione, riteniamo che una riforma di questa portata avrebbe richiesto un confronto più ampio e strutturato con le organizzazioni rappresentative degli italiani all’estero, per individuare soluzioni capaci di rafforzare, anziché indebolire, il rapporto tra le nostre comunità e le istituzioni.”

L’impegno della CIM per il futuro degli italiani nel mondo

Nonostante la nuova cornice legislativa, le realtà associative e confederative si attivano per evitare la perdita di centralità dell’associazionismo e del voto estero. L’obiettivo primario resta quello di consolidare la rete di relazioni culturali, economiche e sociali che lega l’Italia alla sua vasta diaspora.

L’on. Federico Conte ha ribadito la missione della Confederazione di fronte al nuovo scenario: