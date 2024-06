Nuova farmacia in località Sant’Antonio a Sala Consilina: ufficializzato il vincitore del concorso

“Dopo circa 12 anni di attesa e una lunga procedura burocratica, la Regione Campania ha finalmente ufficializzato l’assegnazione a Sala Consilina della quarta farmacia che sarà aperta in località Sant’Antonio”. Lo rende noto il Comune di Sala Consilina.

“Questa assegnazione è avvenuta al termine di tutte le fasi del concorso straordinario indetto nel 2013 per l’apertura di nuove farmacie in Campania. Il provvedimento della Direzione Generale per la Tutela della Salute, con la graduatoria dei destinatari delle nuove sedi farmaceutiche, è stato firmato ieri, 3 giugno 2024, dal Direttore Generale Antonio Postiglione.

L’Amministrazione Comunale si dichiara soddisfatta e ringrazia tutti coloro che, a partire dal 2012, hanno contribuito con determinazione per raggiungere questo risultato che porterà all’attivazione di un nuovo e importante servizio per tutti i cittadini, soprattutto per coloro che risiedono nell’area nord della città“.