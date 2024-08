Nozze nel Cilento per Ed Westwick, il Chuck Bass di Gossip Girl

Ed Westwick e consorte scelgono il Cilento per il loro matrimonio all’italiana. L’attore, famoso per aver interpretato il ruolo di Chuck Bass nella serie di successo statunitense “Gossip Girl”, è da qualche ora giunto nel Cilento per convolare a nozze con Amy Jackson, attrice e modella britannica.

Un matrimonio super blindato in una delle location più suggestive del territorio, il Castello di Rocca Cilento, nel comune di Lustra. Gli sposini, in questi giorni, hanno condiviso una serie di foto dove immortalano i loro momenti di festa circondati da amici e parenti, tra “pizza e pasta”.

Atterrati all’Aeroporto di Salerno – Costa D’Amalfi i due attori, sono pronti a sposarsi: “Let’s Get Married Baby”e “Italy, here we come” sono le caption da loro uilizzate.

Un pasticcere d’eccezione

A preparare i dolci che verranno serviti nel bellissimo Castello di Rocca, sarà Damiano Carrara pasticcere e volto noto della tv, che è partito insieme al suo staff dal suo Atelier di Lucca, annunciando: “Direzione matrimonio di Ed e Amy”.