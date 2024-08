Robert De Niro atterra all’Aeroporto Salerno Costa D’Amalfi: vacanze in Italia per l’attore americano

Il celebre attore americano Robert De Niro è sbarcato all’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno. La notizia è stata confermata da una foto pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook di FlySalerno, l’associazione dedicata alla promozione delle attività e dell’immagine dello scalo aeroportuale.

Una vacanza da sogno

Dopo il suo arrivo, De Niro è stato avvistato a bordo di uno yacht nelle acque cristalline di Ischia. L’attore, accompagnato dalla moglie Tiffany Chen e dalla loro figlia di un anno, Gia Virginia, ha goduto di una giornata di relax in un esclusivo ristorante beach club con vista panoramica sul Castello Aragonese. Il gruppo includeva anche la baby sitter della famiglia e un amico intimo.

Caccia ai vip all’aeroporto di Salerno

L’arrivo di una star del calibro di Robert De Niro rappresenta un importante traguardo per l’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno. La presenza di celebrità internazionali sottolinea l’attrattiva della regione e il crescente riconoscimento dello scalo salernitano come hub strategico per il turismo di lusso, un passo in avanti per l’intero territorio.