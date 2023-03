Novi Velia si prepara al voto: oggi ultimo consiglio comunale, non mancano le polemiche

A Novi Velia, stamani, ultimo consiglio comunale della legislatura. Tra poco più che un mese, si ritorna alle urne per riconfermare il sindaco uscente Adriano De Vita o designare alla carica un nuovo amministratore.

Novi Velia è uno dei pochi comuni del Sud della provincia di Salerno a dover rinnovare le cariche amministrative del comune, ma da sempre si caratterizza per una partecipazione molto sentita dei cittadini alla vita amministrativa e alla chiamata elettorale, mai priva di duri scontri ed aperte polemiche.

Adriano De Vita vs Maria Ricchiuti?

Non è ancora ufficiale, ma l’ex sindaca di Novi Velia ed ex Consigliere Regionale, Maria Ricchiuti, sarebbe già pronta per riscendere in campo contro il primo cittadino uscente e candidato al secondo mandato elettorale. A sostenerla, naturalmente, il gruppo di minoranza, animato da Donato Maiese che ha già annunciato la prossima apertura di una sede elettorale nel centro cittadino.

Il sindaco De Vita tra pandemia e Pnrr

Adriano De Vita, direttore sanitario dell’ Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è stato uno dei sindaci più impegnati durante la fase critica del Covid 19. Un impegno reso ancora più arduo per il peso del suo ruolo come alto dirigente del nosocomio vallese, diventato, prima dell’apertura del Covid Center di Agropoli, uno dei rari punti di riferimento di tutto il comprensorio territoriale a sud della provincia di Salerno. Con l’adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), però,importantissimo per attivare investimenti, servizi e favorire l’occupazione, Novi Velia non è riuscito, al pari dei comuni limitrofi, ad accedere ad alcuni finanziamenti. Il gruppo di minoranza contesta la mancanza di visione e programmazione.

Amministrative 2023 dove si vota

In Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, il 14 ed il 15 maggio si voterà per eleggere il nuovo consiglio comunale. I comuni al voto:

Aquara, Atena Lucana, Castelcivita, Giungano, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Perito, Roccagloriosa.