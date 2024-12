Novi Velia: il Comune organizza un pranzo con gli anziani per le festività natalizie

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, ha organizzato anche quest’anno un pranzo sociale con agli anziani in occasione delle festività natalizie.

L’iniziativa

L’Ente intende offrire così una giornata di socializzazione e convivialità agli anziani residenti nel territorio comunale. Il pranzo per gli anziani si si terrà il prossimo 30 dicembre alle ore 13.00, presso la mensa della Scuola dell’Infanzia sita in Via Prati. Tutti gli interessati potranno comunicare la propria adesione presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

L’iniziativa è finalizzata alla maggiore socializzazione ed alla realizzazione di una rete di solidarietà e di sostegno tra la popolazione più anziana del centro cilentano.