Novi Velia, finale del torneo in memoria di Pantaleo Maiese

Per il secondo anno consecutivo si è svolto il Memorial di calcio dedicato a Pantaleo

Maiese, commerciante calciatore scomparso poco tempo fa.

Un modo per mantenere vivo il ricordo di una persona appassionata di calcio e soprattutto

delle innumerevoli pizzate che si svolgevano dopo le partite serali svolte con gli amici piu’

cari. Alla manifestazione, articolata su 10 giorni, hanno partecipato cinque squadre che si sono

sfidate in un torneo di calcetto. Dieci giornate di sport volute da amici e familiari per

ricordare una persona del quale tutta la comunità sente la mancanza.