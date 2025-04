Novi Velia, De Vita: “Pronti a riaprire la strada sul Gelbison” | VIDEO

Si avvicina la riapertura della strada che conduce al Monte Gelbison, interrotta lo scorso dicembre a causa di una frana che ha provocato danni significativi lungo il tracciato. Il sindaco di Novi Velia, Adriano De Vita, ha annunciato che è pronto a revocare l’ordinanza di chiusura, ma con una precisazione: “Si tratterà di una revoca dell’ordinanza limitatamente a quando non sarà prorogata l’allerta meteo”.

Le dichiarazioni del primo cittadino

La strada, punto di riferimento per turisti, escursionisti e comunità locali, è attualmente percorribile e si attende solo la relazione tecnica definitiva per procedere con il provvedimento, previsto già dalla prossima settimana. “Siamo al lavoro dalla notte stessa del fatto e continueremo a farlo fino alla risoluzione totale del problema”, ha dichiarato De Vita, ribadendo l’impegno costante dell’amministrazione comunale sul fronte della sicurezza stradale.

Il Comune dispone già di un progetto esecutivo per la messa in sicurezza del tratto colpito, e si stanno cercando i fondi necessari per avviare gli interventi strutturali. Ma l’impegno non si ferma qui: “Ci sono anche altri due progetti esecutivi per la mitigazione del rischio lungo il tratto a monte della stessa strada, che nel 2019 ci costrinse a una chiusura totale nel periodo estivo”, ha aggiunto il sindaco.

Un’azione strategica per prevenire nuovi episodi di dissesto e garantire la continuità di un collegamento viario fondamentale per l’intera area. “Se oggi abbiamo questo progetto esecutivo è perché l’amministrazione aveva attenzionato il problema già due anni fa”, ha concluso De Vita, sottolineando come la pianificazione anticipata e la costanza amministrativa siano state determinanti per arrivare, ora, a una fase operativa.