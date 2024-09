Novi Velia: Comune punta a realizzare un parcheggio sul Monte Gelbison

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, ha stretto un accordo per l’acquisto di un terreno da destinarsi a parcheggio pubblico sul Monte Gelbison. L’intenzione dell’Ente è quella di poter realizzare un parcheggio di 65 posti auto e 3 stalli per autobus.

Nuovi servizi sul Monte Gelbison

L’area – particolarmente frequentata da migliaia di pellegrini, di anno in anno, che accorrono per rendere omaggio alla Madonna venerata nel santuario più alto d’Italia ed uno dei luoghi di culto più noti di tutto il meridione – è però sprovvista di un’area parcheggi adeguata. L’amministrazione comunale vuole garantire in questo modo un altro servizio a chi si reca sul Sacro Monte di Novi Velia.

L”‘Area Gelbison” rappresenta un sistema ambientale di altissimo pregio legato alle sue peculiarità storico-artistico-religiose e ambientali; sulla sommità del Monte Gelbison, infatti, è posto il Santuario di Maria SS.ma del Sacro Monte, uno tra i più visitati del sud Italia, meta di pellegrinaggi fin dal XIV secolo e uno straordinario punto panoramico sul Cilento, sul Vallo di Diano e sul Golfo di Salerno.