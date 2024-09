Novi Velia aderisce al programma GOL: previsti tirocini formativi di inclusione sociale

Un’opportunità formativa per il territorio cilentano. Il Comune di Novi Velia ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per la presentazione di candidature riguardante il progetto di 25 tirocini di inclusione sociale previsti dal “Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del PNRR – Missione 5 “inclusione e coesione” e “politiche attive del lavoro e formazione” – Next Generation EU.

Lo scopo è quello di favorire l’inclusione sociale grazie ai percorsi formativi e professionalizzanti, in modo tale da ampliare le proprie conoscenze ed abilità per contrastare il fenomeno della disoccupazione.

Modalità di candidatura

Possono partecipare tutti i beneficiari del programma GOL, percettori di ammortizzatori sociali, disoccupati, lavoratori fragili o vulnerabili, beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale nonché lavoratori con redditi molto bassi (working poor).

Dopo la presa in carico presso il Centro per l’impiego e la richiesta di “scelta autonoma APL sul portale ClicLavoroCampania” il cittadino destinatario del Programma GOL (garanzia di occupabilità del lavoratore) può fare accesso alla piattaforma CLCLAVOROCAMPANIA con il proprio spid e seguire la procedura di registrazione come lavoratore.