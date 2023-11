“Novecento” a Pisciotta: Inaugurazione della Sala Polifunzionale con l’attore Giorgio Borghetti

Il Comune di Pisciotta apre le porte della nuova Sala Polifunzionale con uno straordinario spettacolo: “Novecento”. In scena l’attore Giorgio Borghetti. L’evento si terrà sabato 4 novembre 2023 alle 18:30 sul palco della Sala Polifunzionale in via Convento, con ingresso gratuito.

Il romanzo

Il celebre romanzo “Novecento” di Alessandro Baricco, noto per il suo impatto culturale e l’adattamento cinematografico “La leggenda del pianista sull’oceano” del 1998 diretto da Giuseppe Tornatore, prende vita sul palco con la regia e l’adattamento teatrale di Antonello De Rosa. La storia, ambientata nella golden age del jazz, narra l’amicizia tra un trombettista e Novecento Danny TD Lemon, un eccezionale pianista cresciuto a bordo della nave Virginian.

La regia di Antonello De Rosa trasporta il pubblico nell’incanto di Novecento, il cui mondo è racchiuso nella nave, tra passeggeri, equipaggio e soprattutto, la musica. La musica, parte essenziale dell’opera, diventa un dialogo con l’attore Giorgio Borghetti, che presta voce e vita al personaggio principale, grazie alla originale partitura musicale di Romolo Bianco. Come afferma Giorgio Borghetti: “Antonello De Rosa va oltre le parole, fa parlare le pause. La sua versione di Novecento è un particolare rapporto tra spazi densi di senso e la musica, un dialogo che si sviluppa in modo unico.”

La rassegna Panta Rei- La forma dell’Acqua

Lo spettacolo apre la rassegna “Panta Rei – La Forma dell’Acqua,” progettata dal Comune di Montesano sulla Marcellana in collaborazione con il Comune di Pisciotta e realizzata con il contributo della Regione Campania nell’ambito del Programma Operativo Complementare 14/20. Da novembre 2023 a maggio 2024, questa serie di spettacoli, con la direzione artistica di Antonello Mercurio, attraverserà i comuni di Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono, Sanza e Pisciotta.