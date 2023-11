Pisciotta, minoranza diserta consiglio comunale: «comportamenti dispotici e ostruzionistici»

I consiglieri di minoranza del gruppo Una Mano per Pisciotta disertano il Consiglio Comunale. Una scelta di protesta «per continui comportamenti antidemocratici dispotici ed ostruzionistici che continuano a subire. Infatti, nonostante le reiterate rimostranze, per l’ennesima volta, il Consiglio Comunale viene convocato a ridosso di una festività con uffici comunali chiusi e con la conseguente impossibilità di ottenere la documentazione propedeutica al Consiglio».

La nota della minoranza

«Anche questa volta siamo riusciti ad acquisire una documentazione parziale ed insoddisfacente solo poche ore prima del Consiglio Comunale e solo dopo intercessioni dall’alto, nonostante abbiamo varie volte chiesto di ricevere la documentazione», evidenziano i consiglieri Aniello Marsicano, Fedele Tambasco, Antonio Fedullo.

Ritenendo fondamentale conoscere gli argomenti per non ridurre il proprio ruolo a quello di «semplici burattini che alzano o abbassano il dito», gli esponenti di Una Mano per Pisciotta hanno annunciato di voler disertare l’assise chiedendo tra l’altro l’adozione di apposito regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.