Notte d’angoscia a Sicignano: 88enne ritrovato dopo ore di ricerche

Un’intera notte di ricerche e un finale a lieto fine. Questa è la storia di un anziano di 88 anni, originario di Palomonte, che si è allontanato dalla sua abitazione a Sicignano degli Alburni e si è perso nelle strade del paese.

Ore di paura

L’allarme è scattato nella serata di ieri, quando i familiari dell’anziano, non vedendolo rientrare, hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli che, con l’ausilio dei carabinieri, hanno avviato le ricerche in tutta l’area.

L’anziano, uscito di casa con l’intenzione di raggiungere una struttura adiacente, si era perso orientandosi e aveva trascorso tutta la notte vagando per le strade del paese. Le condizioni climatiche avverse e l’età avanzata dell’uomo hanno reso le ricerche particolarmente complesse e delicate.

Il ritrovamento e le cure

Dopo ore di ricerche, i vigili del fuoco sono riusciti a individuare l’anziano nelle prime ore del mattino. L’uomo, seppur provato dalla lunga esposizione al freddo, è stato trovato in buone condizioni di salute. Immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.