“Notte blu in the city”, Agropoli tra musica live, spettacoli e animazione

L’estate di Agropoli entra nel vivo con la “Notte blu in the city”, in programma sabato 5 agosto, nel centro cittadino. Il programma, come di consueto, prevede musica live, spettacoli, dj set, animazione con artisti di strada, shopping. La manifestazione ricorre quest’anno per festeggiare il riconoscimento, per la città di Agropoli, della 24esima Bandiera blu per le spiagge e l’undicesimo consecutivo nella categoria approdi turistici.

Il programma nel dettaglio

Lo start è previsto alle ore 21.00. Verranno coinvolti i punti principali del centro, con Piazza Vittorio Veneto che ne rappresenterà il cuore. Qui a partire dalle ore 22.00 spazio all’attesissimo Revival anni ’70-’80, che promette di trasformare il salotto della città in una discoteca sotto le stelle.

Si animeranno di puro divertimento, con diverse attrazioni, anche Corso Garibaldi, via Patella, via Mazzini, Piazza delle Mercanzie e via Piave. Uno spettacolo ormai rodato che attira ad ogni occasione migliaia di persone. Nel corso della serata ci sarà la consegna della Bandiera blu ai titolari degli stabilimenti balneari.

La novità di quest’anno: una notte in più

Si tratta del primo dei tre appuntamenti in programma. Da quest’anno infatti, gli appuntamenti con la Notte blu passano da due a tre, coinvolgendo oltre al centro e al lungomare, una zona a rotazione annuale. Quest’anno è toccato alla contrada Moio (evento previsto il 19 agosto denominato “La notte verde”); al lungomare la “Notte blu on the beach” è in programma a settembre.

«Dopo il grande successo delle Notti blu dello scorso anno – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella – siamo pronti per far vivere un’altra notte magica. L’estate è sinonimo di divertimento e noi vogliamo coccolare i nostri residenti e turisti con tanta musica, spettacoli, dando allo stesso tempo la possibilità di fare shopping fino a tarda sera. Certi che saranno in tanti a scegliere Agropoli, non resta che darci appuntamento sabato per accendere l’estate».