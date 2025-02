Non si placa l’allarme furti: nuovi colpi nel Vallo

Il Vallo di Diano è nuovamente sotto scacco dei ladri, come le altre aree del comprensorio salernitano. L’ultimo colpo è avvenuto nel comune di Auletta.

L’Incursione ad Auletta

I malviventi hanno fatto irruzione in un’abitazione situata in via Massavetere, approfittando dell’assenza dei proprietari. L’incursione è avvenuta in pieno giorno, quando i residenti non erano presenti.

I ladri, una volta entrati nell’abitazione, hanno messo a soqquadro tutte le stanze, alla ricerca di oggetti di valore. Tra gli oggetti rubati, sono state sottratte anche catenine e altri piccoli beni preziosi.

La Scoperta del Furto

La scoperta del furto è stata fatta dai proprietari al loro rientro. In seguito, non hanno esitato a denunciare l’accaduto ai Carabinieri, che sono tempestivamente intervenuti per raccogliere le prime testimonianze e avviare le indagini.

La Risposta delle Autorità

Le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente per risalire ai responsabili e prevenire ulteriori atti simili. Tuttavia, i residenti sono preoccupati e chiedono maggiori misure di sicurezza per proteggere le loro abitazioni.

Un Appello alla Vigilanza

Le autorità locali esortano i cittadini a rimanere vigili e a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta. La collaborazione tra residenti e forze dell’ordine è fondamentale per contrastare efficacemente questo fenomeno preoccupante.