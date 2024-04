“Non partecipa da mesi alla Giunta”: il sindaco di Sassano revoca le deleghe all’assessore Domenico Inglese

L’assessore del Comune di Sassano, Domenico Inglese è stato destituito dall’incarico dal sindaco, Domenico Rubino, a causa “della sua assenza prolungata dalle riunioni della giunta comunale, comportamento in contrasto con l’indirizzo politico della maggioranza”.

La scelta del sindaco

Questa decisione è stata resa nota attraverso un documento pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Sassano.

Il decreto di revoca spiega che la mancanza di partecipazione di Inglese “ha generato uno sbilanciamento all’interno della maggioranza e ha compromesso il rapporto di fiducia all’interno del gruppo politico, situazione riscontrata anche dopo le elezioni”.

La nomina

Di fronte a questa situazione, l’amministrazione comunale ha deciso di nominare Pio Biancamano come nuovo assessore comunale al fine di ripristinare l’equilibrio e la fiducia all’interno della coalizione di governo.

Questo non è il primo episodio simile per Inglese, che nel 2013 aveva già subito il ritiro delle deleghe da parte dell’ex sindaco Tommaso Pellegrino per motivi simili legati alla perdita di fiducia.