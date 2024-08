Non c’è tregua sul fronte degli incendi nel Vallo di Diano: nuovo rogo a Polla

Ancora incendi. Oltre a Sala Consilina che ancora non viene dato spento per via della combustione del materiale secco a terra all’interno del perimetro bruciato, altri 2 roghi si sono aggiunti alla lista nella giornata di oggi, ancora una volta a Polla nelle località Fabbricata e Masticella.

Incendi a Polla, la situazione

Quest’ultimo per lo spegnimento ha richiesto oltre che l’intervento da terra anche quello del mezzo aereo coordinato da uno dei due Dos operativi della Comunità Montana Vallo di Diano.

Questi dopo la segnalazione del Sindaco di Polla, Massimo Loviso, immediatamente si sono attivati: tuttavia si è reso necessario attivare il supporto di altri uomini in supporto alle quattro Squadre Antincendio Boschivo che da 13 giorni stanno bonificando la montagna martoriata di Sala Consilina.