Nominati due nuovi componenti del cda del GAL Cilento

Il consiglio di amministrazione del Gal Cilento ha nominato, per cooptazione, nuovi componenti. Si tratta di Luigi Guerra, in rappresentanza del STS – Sistema Territoriale di Sviluppo Alento– Montestella, quale componente pubblica e Claudio Aprea, referente per la parte privata.

Queste le parole del presidente Gabriele De Marco. «Auguro un proficuo lavoro ad entrambi i nuovi componenti del cda del Gal Cilento le cui competenze e capacità sono ben conosciute. Ringrazio infine Andrea Russo che ha accompagnato fino ad oggi l’attuazione della strategia».

Auguri anche da parte della vice presidente Daniela Di Bartolomeo, di tutto il cda, il collegio sindacale e dei soci tutti.