Noleggiano barca a vela ma di loro si perdono le tracce. Ricerche in tutta Italia. Il tender ritrovato a Palinuro

Una coppia di italiani ha messo a segno un colpo ai danni di una ditta di noleggio barca a vela a Salerno. Dopo aver preso in affitto un natante di 13 metri, la coppia si è data alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

La denuncia del titolare della ditta di noleggio

La situazione è stata segnalata dal titolare della ditta di noleggio che, non avendo notizie della coppia da diversi giorni, ha sporto denuncia presso la caserma dei Carabinieri di Nola. La posizione della barca a vela nelle acque antistanti la frazione costiera di Palinuro ha insospettito il titolare della ditta.

La scoperta della polizia

Allertate le forze dell’ordine, i Carabinieri si sono messi in contatto con gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro per fare chiarezza sulla vicenda e capire che fine avesse fatto la barca. Gli uomini della capitaneria di porto, diretta dal Tenente di Vascello Amalia Mugavero, hanno avviato la ricerca del natante.

La scoperta del GPS

Poco dopo, la polizia ha fatto una spiacevole scoperta: il GPS della barca a vela era stato spostato dal natante e posizionato sul tender, appartenente sempre all’imbarcazione a vela, che a sua volta era stato ancorato dinanzi la Baia del Buon Dormire a Palinuro. In questo modo la coppia avrebbe potuto darsi alla fuga senza insospettire nessuno.

La ricerca della barca a vela

Dopo aver ritrovato il tender, la polizia ha avviato la ricerca in tutta Italia della barca a vela, ma ad oggi non si hanno ancora tracce del natante. La coppia ha perpetrato un danno non di poco conto ai danni del titolare della ditta che ha noleggiato il natante.