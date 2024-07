“No” all’autonomia differenziata, Salerno si mobilita: in centinaia in Piazza per la raccolta firme

È partita anche a Salerno la mobilitazione popolare per il referendum contro l’autonomia differenziata.

Nel pomeriggio di ieri, in piazza Caduti Civili di Brescia, è stato allestito un banchetto per la raccolta delle firme per il referendum abrogativo. In piazza anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il deputato Pd Piero De Luca ed il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio.

Raccolte un centinaio di firme in poche ore. Per il deputato Pd Piero De Luca si tratta di “Una riforma iniqua che divide l’Italia. Per il parlamentare salernitano l’obiettivo di questa grande mobilitazione, che da oggi è possibile sostenere anche on line, “è difendere il futuro del Mezzogiorno ma anche e soprattutto l’unità nazionale”.