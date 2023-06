Neonata trovata morta in un cassonetto ad Agropoli ma la notizia è una fake news

Non c’è freno, un limite al diffondersi delle fake news, neanche quando si tratta di bambini. Nelle ultime ore, sui social, sta circolando con insistenza la notizia di una neonata trovata morta in un cassonetto della spazzatura ad Agropoli. Il tutto però, è, per fortuna, una bufala. In diversi gruppi social, la notizia è diventata subito virale, scatenando la commozione dei cittadini.

La fake news

Il tutto parte dalla divulgazione di un articolo giornalistico non veritiero che rimanda all’agenzia di stampa “Ansa” nella quale è presente il seguente messaggio: “Agropoli – Neonata trovata morta in un cassonetto per i vestiti usati. La telecamera urbana ha registrato l’evento in cui una giovane donna getta un neonato nel cestino della biancheria usata, la polizia sta cercando una donna il cui volto è visibile al 25º secondo della registrazione”. Sono stati in molti a crederci e a spargere la voce tramite i propri contatti social.

Non solo la notizia è falsa ma chi prova a cliccarci rischia anche di vedersi rubati i dati di accesso a Facebook.

Come riconoscere una fake news