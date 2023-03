Nella Città della Spigolatrice la prima nazionale di “Grisaglia Blu”: un monologo struggente che affronta un tema delicato, ecco quale

Martedì 7 marzo all’Auditorium Comunale “Giuseppe Cesarino” di Sapri si terrà uno spettacolo imperdibile: la prima nazionale di “Grisaglia Blu”, un monologo concepito da Sergio Velitti ed interpretato da Maria Pia Iannuzzi. Le musiche saranno di Marcello Cirillo ed Ivo Parlati, con la voce narrante di Massimo Cinque e la regia di Nello Pepe.

L’evento

Organizzato dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Sapri in collaborazione con Terre del Bussento. La pièce affronta un tema complesso e delicato: cosa spinge una madre a uccidere i propri figli? Come sottolinea il regista Nello Pepe, con l’immagine scelta per la locandina si vuole mettere lo spettatore al centro dell’azione, facendolo sentire come un giudice.

Nell’immagine della locandina si vede l’accusata seduta al centro dell’immagine, con lo sguardo perso nel vuoto. L’obiettivo è far riflettere lo spettatore sulla psicologia della donna e sulle sue motivazioni, in modo da capire cosa l’abbia spinta a compiere un gesto così terribile.

La consegna degli attestati ai progetti Terre del Bussento

Al termine dello spettacolo, si terrà una cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai progetti di “Terre del Bussento” a “Casa Sanremo” ed alla Bit di Milano. L’iniziativa vuole premiare coloro che hanno partecipato attivamente alla promozione della cultura e delle tradizioni della regione.

Non perdete l’opportunità di assistere a questa straordinaria performance e di partecipare a una serata di cultura e intrattenimento di altissimo livello. Vi aspettiamo il 7 marzo all’Auditorium Comunale “Giuseppe Cesarino” di Sapri per assistere alla prima nazionale di “Grisaglia Blu”.