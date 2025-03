Nel weekend cambia l’orario: come prepararsi e gestire al meglio il passaggio dall’ora solare a quella legale

Il passaggio dall’ora solare all’ora legale è un appuntamento annuale che segna l’inizio della primavera e delle giornate più lunghe.

Nella notte tra sabato 29 e domenica 31 marzo intorno alle 2:00 del mattino, le lancette dell’orologio dovranno essere spostate avanti di un’ora, portandoci così alle 3:00. Questo cambiamento, sebbene apparentemente semplice, può avere un impatto significativo sul nostro ritmo quotidiano e sul nostro benessere generale.

Come affrontare il cambio di ora: consigli pratici

Prepararsi al cambio di ora significa anche adottare alcune buone abitudini. Ridurre il consumo di caffeina e alcol nelle ore precedenti al riposo è fondamentale per favorire un sonno di qualità. Inoltre, praticare un po’ di esercizio fisico durante la giornata può aiutare a rilassarsi e prepararsi per la notte.

I benefici dell’ora legale

Nonostante le piccole difficoltà del cambio di ora, l’ora legale porta con sé diversi vantaggi. Le giornate più lunghe offrono più tempo per svolgere attività piacevoli e rilassarsi all’aria aperta. Approfitta di questa opportunità per goderti il tempo in più a disposizione per te stesso!