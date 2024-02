Nel Vallo di Diano ecco i kit digitalizzazione per i comuni

È avvenuta ieri mattina a Padula la consegna dei Kit Digitalizzazione ai 15 comuni che fanno parte della Comunità montana Vallo di Diano. Francesco Cavallone, presidente, e gli assessori Gaetano Spano ed Antonio Pagliarulo, hanno distribuito ai Sindaci computer, stampanti, attrezzature per videoconferenze e software ai colleghi.

L’iniziativa della Comunità Montana Vallo di Diano

L’intervento è stato reso possibile da un finanziamento a valere sulla Strategia Nazionale per le Aree Interne. “Nell’ambito della Digitalizzazione, in uno dei progetti della SNAI, consegniamo questo kit di computer, software ed accessori ad ognuno dei comuni rientrante nel comprensorio della nostra Comunità montana” ha introdotto il presidente Cavallone. “Si tratta di una sfida che parte da lontano, che ha avuto un’accelerata con il Covid e che porta ad una sempre maggiore integrazione tra l’Ente montano e i Comuni che lo compongono”.

Nuove strumentazioni

Il materiale messo a disposizione fa riferimento ai migliori brand delle new technology. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione strumentazioni in grado di svolgere a pieno i sofisticati servizi e funzioni che la Pubblica amministrazione deve mettere a disposizione del cittadino/utente. “È un ulteriore passo in avanti in tal senso” conclude Cavallone “fondamentale per le sfide sempre più pressanti che riguarderanno il nostro territorio. Con interventi come questo guardiamo al futuro con sempre maggior fiducia”.

Le moderne attrezzature, tra cui monitor TV per video conferenze, workstation, notebook, PC e stampanti di ultima generazione nonché dispositivi di sicurezza informatica come NAS e licenze antivirus, sono state distribuite ai Comuni per favorire un ambiente digitale avanzato e accessibile.