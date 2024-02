Dalla Comunità Montana Vallo di Diano attrezzature informatiche all’avanguardia ai Comuni delle aree interne

La Comunità Montana Vallo di Diano, Capofila della Strategia Nazionale Aree Interne, ha concluso le attività relative al Progetto VDD 1.2 Servizi Digitali- Parte II- Hardware e Software per il miglioramento dell’inclusione digitale e partecipazione in rete. Grazie a questo intervento l’Ente Montano fornirà una dotazione informatica al fine di potenziare la dotazione sia hardware che software degli enti locali. Queste moderne attrezzature, tra cui monitor TV per video conferenze, workstation, notebook, PC e stampanti di ultima generazione nonché dispositivi di sicurezza informatica come NAS e licenze antivirus, saranno distribuite ai Comuni per favorire un ambiente digitale avanzato e accessibile.

“I comuni e, di riflesso i cittadini, stanno vivendo una vera e propria rivoluzione digitale nei servizi della PA, partita con l’accesso ai fondi PNRR per il digitale; il nostro obiettivo è rendere il nostro comprensorio pronto per il futuro digitale e migliorare l’efficienza delle nostre amministrazioni locali” dichiara Francesco Cavallone, presidente dell’Ente montano con sede a Padula.

L’incontro

Il Presidente e gli assessori presenteranno ufficialmente l’iniziativa ai sindaci durante una conferenza stampa che si terrà giovedì 8 febbraio alle 12.00. L’evento fornirà un’occasione per discutere dell’importanza della digitalizzazione per il progresso delle aree interne marginali, promuovendo la partecipazione in rete elle amministrazioni locali.