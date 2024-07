Nel salernitano: spacciatore di 21 anni arrestato con cocaina e denaro

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità

potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che la Polizia di Stato il 29.6.2024 ha arrestato C.G., cavese, del 2003, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato controllato dai poliziotti del Commissariato di Nocera Inferiore nella notte nel centro cittadino di Nocera ed è stato trovato in possesso di numerose dosi di cocaina ed una cospicua somma di danaro.



Il G.C. è stato arrestato dagli Agenti della Polizia ed è stato condotto in Commissariato e posto a disposizione della Polizia. Attualmente è agli arresti domiciliari in attesa del giudizio.